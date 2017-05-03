В Самаре пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Великой Победы

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состоятся церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. Перед началом мероприятия будут раздаваться георгиевские ленточки.на пл. им. В.В. Куйбышева организуется концерт «Мы Великой Победы песни будем петь вместе!». В программе концерта - выступления самарских исполнителей, Государственного Волжского Русского Народного Хора, заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко. Кульминацией вечера станет выступление легендарного коллектива «Хор Турецкого», который представит свой спецпроект «Песни Победы».на площади имени В.В. Куйбышева пройдет Военный Парад. Пригласительные распространяются через советы ветеранов районов Самары, школы (для победителей конкурса «Письмо Победы»), профсоюзные комитеты ведущих предприятий и организаций города, общественные организации ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов, организации инвалидов, молодежные организации и военно-патриотические клубы, национально-культурные центры, общественные советы микрорайонов; через социальные службы приглашаются воспитанники детских домов и многодетные семьи.Также желающие могут стать участниками парада, взяв в руки фотографию ветерана войны, родственника, погибшего при исполнении служебного долга, и вместе с ней встать в строй Бессмертного полка. Помощь в изготовлении фотографий оказывается в Администрациях внутригородских районов г. о. Самара. Сбор участников шествия - до 10:15 на улице Молодогвардейская в границах улиц Некрасовская и Ленинградская.После прохождения по площади 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники военно-патриотические клубы и Бессмертный полк пройдут по улице Молодогвардейская до улицы Полевая.Чтобы увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и Бессмертного полка, жители и гости города приглашаются на улицу Молодогвардейская в границах улиц Вилоновская и Полевая.Кроме того, в небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты.Сразу после парада на площади начнут свою работу выставка военной техники и полевые кухни.Прямая трансляция военного парада с площади имени В.В. Куйбышева будет осуществляться на экран, установленный на площади Славы.В завершение всех мероприятий - праздничный концерт российских и областных мастеров искусств «Мы едины в Победном строю», который пройдет на площади имени В.В. Куйбышева. Начало концерта – в 18:00. Завершится концерт большим праздничным фейерверком, сообщает пресс-служба администрации Самары.