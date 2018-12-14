В Самаре пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию 100-летия Самарского управления ФСБ

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В Самарской области накоплен большой опыт по увековечению памяти выдающихся исторических личностей региона и страны в целом.



17 декабря в Самаре состоится серия мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Самарского управления ФСБ.



В 12.00 на базе мультимедийного парка «Россия – Моя история» ( Красноармейская 131, ТРК Гудок) состоится открытие историко-документальной выставки «От ВЧК до ФСБ. 100 лет служения Отечеству». Выставка включает в себя предметы из частных коллекций, фотографии, документы и личные вещи. По итогам церемонии официального открытия состоится экскурсия по выставочной экспозиции и по мультимедийному парку «Россия – моя история».



В 14.30 в Поволжском государственном колледже (Ново-Садовая,106) состоится открытие мемориальной доски, посвященной памяти Героя Советского Союза Ивана Гурьяновича Булкина, передает пресс-служба облправительства.