В Самаре пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП

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Мероприятия, направленные на предотвращение трагедий на дорогах и привлечение внимание общественности к этой проблеме продлятся неделю. Поддержку в проведении акций окажут представители администраций, активисты движения «Ночной патруль», волонтеры, школьники, студенты и журналисты.Представители духовенства проведут поминальные молебны и примут участие в мемориальных мероприятиях, призвав верующих к соблюдению правил безопасного поведения на дорогах.А 17 ноября студенты самарских высших учебных заведений посетят краш-курс по безопасности дорожного движения. Мероприятие пройдет на базе Поволжского государственного университета коммуникаций и информатики. На площади рядом с вузом студенты увидят экспозицию автомобилей, поврежденных в результате серьезных дорожно-транспортных происшествий. На установленных рядом табличках можно будет прочитать обстоятельства каждого ДТП, в котором побывали машины.Далее в актовом зале состоится краш-курс, в котором примут участие начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Антонов, активисты общественной организации «Ночной патруль», представители Центра медицины катастроф и «Самарской областной станции скорой медицинской помощи».Студенты увидят видеозаписи с мест дорожных аварий, в которых погибли и получили тяжелые ранения люди. Также перед аудиторией выступят сотрудники ГИБДД, общественники и представители здравоохранения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.