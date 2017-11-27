В Самаре пройдут мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата

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В преддверии памятной даты России «Дня неизвестного солдата» 3 декабря 2017 года активистами Регионального отделения ООД «Поисковое движение России» при поддержке Правительства Самарской области будут проведены:- с 28 ноября по 30 ноября с 9.00 до 16.00, а 2 декабря с 9.00 до 18.00 в здании ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» (г.о. Самара, пр-т Ленина, 14А) – выставка артефактов времен Великой Отечественной войны по итогам полевого поискового сезона 2017 года, семинары по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества, мастер-классы по работе с поисковым оборудованием и с электронными базами данных, встречи с ветеранами поискового движения области, а также работа мобильного пункта по приему заявлений граждан города и области в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» для архивного поиска родственников пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны;- 3 декабря с 9.00 до 14.00 на площади Славы г.о. Самара – выставка артефактов и работа мобильного пункта по приему заявлений граждан города и области в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» для архивного поиска родственников пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны;- 3 декабря с 11.00 до 12.00 на площади Славы г.о. Самара – церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине».