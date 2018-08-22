В Самаре пройдут масштабные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Курской битве

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В апреле этого года Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия Победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в Курской битве. По случаю памятной даты в Самарской области, как и по всей России, проходят масштабные мероприятия, в которых принимают участие жители региона, ветераны Великой Отечественной войны, первые лица губернии, многочисленные гости из разных уголков нашей страны.Самарцы начали готовиться к празднику задолго до памятной даты. Появились новые музейные экспозиции, приведены в порядок памятные места воинской славы, уже состоялись и запланированы множество фотовыставок, смотров, конкурсов, акций, фестивалей, викторин, концертов, спортивных соревнований, встреч с ветеранами… Так, мультимедийный парк «Россия – Моя история» приглашает 23 августа на тематические экскурсии «Салют Победы», посвященные 75-й годовщине Курской битвы. Начало в 13:00, 15:00 и 17:00, посещение экскурсии – бесплатное.Главные торжества в Самаре в День воинской славы России начнутся на площади Славы в 11:00 с церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященной Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Победа над врагом далась нелегко. 50 дней и ночей шли упорные бои, в которые было втянуто более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий и до 12 тысяч боевых самолетов. История войн не знала битв подобного масштаба. Отборные немецко-фашистские войска, брошенные в битву, потерпели сокрушительное поражение. Советские войска уничтожили 30 дивизий врага. Он потерял около 500 тысяч солдат и офицеров, 1500 танков, 3000 орудий и более 3700 самолетов.В этой битве окрепла 2-я гвардейская танковая Краснознаменная армия, преемницей которой является 2-я гвардейская Краснознаменная армия, управление и штаб которой дислоцируется в городе Самаре. С 5 июля по 23 августа 1943 года армия участвовала в сражениях на Курской дуге, проявляя массовую самоотверженность и героизм. Соединения и воинские части 24 раза отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего. На боевых знаменах соединений и частей армии 145 орденов, 103350 человек награждено орденами и медалями, 221 воину присвоено звание Героя Советского Союза, а командующему армией Семену Ильичу Богданову дважды. И в мирные годы военнослужащие армии продолжают с честью выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим В.В. Путиным задачи.Приглашаем самарцев и гостей нашего города в этот исторический день почтить память людей, защищавших нашу Родину на полях сражений и ковавших Победу в тылу! Вечная слава Героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети