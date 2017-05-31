В Самаре пройдут концерты музыкального фестиваля «Открытое небо – открытые сердца – 2017"

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В текущем году на всех концертах музыкального фестиваля будут представлены новые программы в исполнении уже полюбившихся горожанам молодежных фолк-ансамблей Самарской филармонии, молодых солистов Самарского академического театра оперы и балета, творческих самодеятельных коллективов и профессиональных музыкантов в различных жанрах: вокальное, инструментальное и хореографическое творчество.В числе участников фестиваля заявлены: ансамбль народных инструментов «ВОЛГА-FOLK-BAND» (рук. Дмитрий Буцыков); фолк-проект «БАЛАLIKE» (электро-балалайки); ансамбль народных инструментов «Вольница» (рук. Ю. Пшеничный, с. Зольное); электро-фолк проект «НеЗабава» (рук. Мария Дементьева); Владислав Куприянов (баритон); Вадим Зубков (баритон); Гульнара Хабибуллина (народный вокал); Ринат Хабибуллин (бас-гитара); Артем Токарев (флейта); Валентина Полосина (скрипка); Дмитрий Лашкин (виолончель); Дмитрий Львов (гусли); Арина Фечина (вокал); Елена Омельченко и Галина Канунникова (мастера художественного слова); дуэт «ЮМИС» (эстрадный вокал) и др., в т. ч. - юные самарские дарования.Также для слушателей предложат музыкальную викторину, танцевальные развлечения, а самые активные посетители получат подарки от партнеров фестиваля.Вход на концерты – свободный.Стоит отметить, что концерты народной музыки воспитывают подлинный интерес, любовь и уважение к своему народу, к его культурным традициям. На протяжении XX столетия самарцы всегда с большой благодарностью принимали концерты народной музыки под открытым небом, у истоков организации которых стоял Александр Иванович Алло – коренной житель Самары, незаурядный музыкант и общественный деятель, сообщает пресс-служба администрации Самары.