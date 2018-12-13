В Самаре пройдут игры движения "Самарский КВН"

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Напомним, с 2005 года на территории Самарской области, существует и успешно развивается движение «Самарский КВН». В систему движения «Самарский КВН» в 2018 году входят следующие лиги: Областная студенческая лига КВН, Система Юниор лиг Самарской области (четыре дивизиона), Лига трудовой молодежи Самарской области и Межрегиональная лига КВН «САМАРА».Игры КВН проходят при поддержке Правительства Самарской области и Администрации г.о. Самара и являются наиболее посещаемыми культурно-массовыми мероприятиями молодежного творчества. Проект КВН вызывает огромный интерес у студентов учебных заведений, участников молодежных организаций, способствует выявление талантливой молодежи, развитию её деловой и творческой активности. В играх КВН принимают активное участие молодые специалисты предприятий и организаций Самарской области.состоится финал межрегиональной Лиги КВН «САМАРА» Международного союза КВН. Играют команды:«Неваляшка» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,«Лица республики» – г. Стерлитамак, Республика Башкортостан,«Антон Палыч» – Самарский государственный медицинский университет,«Взгляд Леонида Каневского» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,«Тронулись» – Самарский государственный университет путей сообщения.состоится финал Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области.Играют команды:- "Положительный баланс" – ПАО Сбербанк (Поволжский банк)- "Русский трансформатор" – ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара"- "Центр" – АО "Самаранефтегаз"- "48 дюймов" – АО "Транснефть - Приволга"-"Катя сказала!" – Ассоциация молодых педагогов Поволжского образовательного округа- "ЭлектроДмитрий" – ПАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", передает пресс-служба администрации Самары.