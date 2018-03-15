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В Самаре пройдут игры 1/8 финала межрегиональной лиги КВН «САМАРА»С 2005 года на территории Самарской̆ области, существует и успешно развивается движение «Самарский̆ КВН». В систему движения «Самарский̆ КВН» в 2018 году входят следующие лиги: Областная студенческая лига КВН, Система Юниор лиг Самарской̆области (четыре дивизиона), Лига трудовой̆ молодежи Самарской̆ области и Межрегиональная лига КВН «САМАРА».Игры КВН являются наиболее посещаемыми культурно-массовыми мероприятиями молодежного творчества, основой̆ для формирования сильной̆ и успешной̆ культурной̆ молодёжной̆ среды, реализации молодёжной̆ политики любого города и региона.Зрительская аудитория мероприятий совершенно разных возрастов, но в большинстве преимущественно молодежь от 14 до 35 лет. Проект КВН направлен на развитие творческой̆ деятельности, притяжения интереса широких слоев студенчества учебных заведений, молодежных организаций в области культуры и творчества, а также содействие сохранению и развитию культурных традиций КВН, выявление талантливой̆ молодежи, развитие ее деловой̆ и творческой̆ активности.Межрегиональная Лига КВН «САМАРА» Международного союза КВН, совместно с телевизионным творческим объединением «АМИК», при поддержке администрации Самары представляет:ИГРЫ 1/8 ФИНАЛА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ КВН «САМАРА»Дата: 16 и 22 марта. Начало: 19-00. Место проведения: КРЦ «ЗВЕЗДА». Целевая аудитория: молодые люди от 17 до 35 лет, сообщает пресс-служба облправительства.«Неваляшка» - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева«2 х 2» - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева«Сборная спортфака» - Самарский государственный социально-педагогический университет«Джигит» - г. Омск«Лица республики» - Республика Башкортостан«Антон Палыч» - Самарский государственный медицинский университет«Взгляд Леонида Каневского» - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева«Профком СамГТУ» - Самарский государственный технический университет«Тронулись» - Самарский государственный университет путей сообщения«20 век» - Самарский государственный экономический университет«Лица Самарской Губернии» - Самарский государственный социально-педагогический университет«Сборная СФ БашГУ» - Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета«Станция МИРовая» - Международный институт рынка«Запасная столица» - Самарский университет