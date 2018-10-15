В Самаре пройдут гастроли Тульского областного театра юного зрителя

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Актеры Тульского театра представят самарцам три спектакля:- «Халиф-Аладдин» - романтическая история про восточную любовь, добро и справедливость, которая будет рассказана в стиле индийского кино. Волшебная сказка «made in Bollywood» перенесёт зрителей в волшебный мир востока, очарует индийским колоритом.- «Про Иванушку-Дурачка» - пьеса в 2-х действиях по мотивам русских народных сказок. Веселая, озорная сказка будет интересна как детям, так и взрослым.- «Семья вурдалака» - это спектакль с первых минут завораживает зрителей историями жизни главных героев и неожиданными событиями в постановке.10 и 11 октября 2018 года театр «Камерная сцена» представлял Самару на сцене Тульского областного театра юного зрителя в рамках программы «Большие гастроли. Межрегиональная программа». Зрители увидели четыре спектакля: «Капитанскую дочку» А.С. Пушкина, «Недоросль» Д. Фонвизина, «Сказку о любви» по мотивам притчи Г.Х. Андерсена «Русалочка» и «Принцессу в ослиной шкуре» Шарля Перро, передает пресс-служба администрации Самары.