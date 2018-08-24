В Самаре пройдут бесплатные кинопоказы Всероссийской акции «Ночь кино»
24 августа 2018 16:36
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Ежегодную акцию «Ночь кино» проводят Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино, Портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». В Самарской области организатором акции выступает Агентство социокультурных технологий.
В Самарской области «Ночь кино» пройдет в 30 муниципальных образованиях (в муниципальных районах Волжский, Кошкинский, Похвистневский, Безенчукский, Хворостянский, Ставропольский, Сергиевский, Шигонский, Красноярский, Кинельский, Богатовский, Алексеевский, Нефтегорский, Большечерниговский, Камышлинский, Борский, Клявлинский, Шенталинский, Приволжский, Челно-Вершинский, Кинель-Черкасский, а также в городах Самара, Отрадный, Кинель, Похвистнево, Жигулевск, Октябрьск, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск).
Цель акции — популяризация лучших фильмов отечественного кино, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения, дальнейшее развитие российского кинематографа.
Интернет-голосование за популярные российские фильмы (всего в списке было 26 кинолент) стартовало на сайте ТАСС в начале июля.
Лидерами голосования стали кинокартины:
— «Танки», режиссер Ким Дружинин;
— «Рубеж», режиссер Дмитрий Тюрин;
— «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко.
25 августа в 16:00 Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) приглашает жителей и гостей Самары на развлекательную программу в рамках проекта «Выходные дни на улице Куйбышева» и в 17:30 на бесплатные кинопоказы Всероссийской акции «Ночь кино».
Программа мероприятия:
С 16:00 начнут свою работу фотовыставка «Виват, кино России!» и яркая фотозона перед входом в кинотеатр «Художественный». Музыкальное сопровождение – лауреат всероссийских и областных конкурсов Стефания Маренич (саксофон).
С 17:00 до 18:00 — выступление танцевальной студии ETHNIC STUDIO в стиле «Трайбл» под руководством участника областных и всероссийских танцевальных фестивалей Александры Пушновой, а также мастер-класс для всех желающих освоить стиль «Трайбл» перед входом в кинотеатр «Художественный».
В 17:30 — показ фильма «Последний богатырь» (Россия, 2017, комедия, семейный, фэнтези, 1:54, 12+) в большом зале кинотеатра.
В 18:00 с оригинальной программой выступит коллектив «Магия танца» под руководством Татьяны Михайловны Каюковой перед входом в кинотеатр «Художественный».
В 19:30 — показ фильма «Танки» (Россия, 2018, приключения, история, военный, 2016, 1:35, 12+) в большом зале кинотеатра.
В 20:30 в малом зале ЦРК «Художественный» – показ внеконкурсной программы Всемирного фестиваля уличного кино (Россия, 1 ч. 42 мин., 18+). Лучшие фильмы фестиваля, снятые молодыми режиссерами на закрытых площадках (муниципальных кинотеатрах, домах культуры, библиотеках, творческих пространствах);
В 20:30 — световое шоу от Школы поинга C.L.A.Y. (перед входом в кинотеатр).
В 21:15 — показ фильма «Рубеж» (Россия, 2017, фантастика, приключения, военный, 1:38, 12+) в большом зале.
Весь день в арт-фойе ЦРК «Художественный» будет работать фотовыставка «История кино в Самаре», посвященная Дню российского кино. Выставка организована совместно с Центральным государственным архивом Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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