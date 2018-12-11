В Самаре пройдет заключительный концерт городского фестиваля «Мир, в котором я живу»
11 декабря 2018 15:08
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В этом году фестиваль, организатором которого традиционно выступает Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, был посвящен развитию спорта.
Целью проведения мероприятия является выявление и поддержка талантливых детей с ограниченными возможностями. Участие в городском фестивале помогает детям раскрыть свой внутренний мир, приобрести уверенность, поверить в свои возможности, дарит им новые впечатления и новых друзей.
Отборочные туры фестиваля проводились во всех районах города по двум номинациям: декоративно-прикладное и сценическое творчество.
В текущем году в фестивале приняли участие 1337 детей. Лауреатами стали 80 детей (49 детей в номинации концертное творчество и 31 ребенок в номинации декоративно-прикладное).
По окончании праздничного мероприятия лауреаты фестиваля будут награждены дипломами Администрации городского округа и памятными подарками, передает пресс-служба горадминистрации.
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