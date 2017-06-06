В Самаре пройдет заключительный концерт фестиваля детского творчества «Подснежник»

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Целью фестиваля является выявление и поддержка талантливых детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из многодетных и неполных семей. Участие в городском фестивале помогает им раскрыть свой внутренний мир, приобрести уверенность и поверить в свои возможности.В этом году мероприятие посвящено Году экологии и юбилейной дате фестиваля. Во время отборочных туров жюри было отсмотрено 172 концертных номера и около 1 тысячи работ, выполненных в разных техниках декоративно-прикладного искусства.Перед началом заключительного концерта запланирована экскурсия по оздоровительному лагерю (с демонстрацией бассейна, спортивных площадок и корпуса для детей с ограниченными возможностями здоровья).120 лауреатов фестиваля порадуют присутствующих яркими концертными номерами и выставкой поделок. В поиске творческих решений ребятам помогали родители, опекуны, воспитатели социальных приютов, руководители детских коллективов.По окончании праздничного мероприятия лауреаты будут награждены Дипломами и памятными подарками, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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