В Самаре пройдет ярмарка вакансий для жителей Куйбышевского района и муниципального района Волжский

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В ярмарке вакансий примут участие работодатели, которые предложат более 300 вакантных рабочих мест. Также на мероприятии любой желающий сможет подобрать подходящий вариант трудоустройства среди 15000 вакансий из Общегородской базы Самара и базы данных вакансий муниципального района Волжский.Кроме того, для соискателей проведут индивидуальные консультации по участию в специальных программах временной занятости при поддержке службы занятости, по технологии поиска работы, по вопросам профессиональной ориентации, профессиональному обучению, переобучению и повышению квалификации.Всем заинтересованным гражданам будет предоставлена информация о ситуации на рынке труда Самары, сведения о вакансиях других регионов России, сельскохозяйственных предприятий Самарской области, вакансиях по временной занятости, сотни экземпляров специализированных изданий о работе нашего города, буклеты и флаеры Центра.Все услуги на ярмарке предоставляются бесплатно. Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары.