В Самаре пройдет ярмарка учебных рабочих мест и вакансий, в том числе для граждан предпенсионного и пенсионного возрастов
5 октября 2018 16:35
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Находящихся в поиске места трудоустройства на ярмарке вакансий ожидает:
- личное общение со специалистами отделов кадров предприятий г. о. Самара и муниципального района Волжский;
- подбор подходящих вариантов трудоустройства из общегородской базы Центра занятости, содержащей свыше 13000 вакансий;
- профессиональные консультации об участии в специальных программах по самозанятости и временной занятости;
- консультации высококвалифицированных специалистов по профориентации и психологии; психолог - профконсультант Центра занятости даст рекомендации безработным гражданам, женщинам, воспитывающих детей до 3-х лет, а также пенсионерам;
- мастер-класс «Открой свое дело», на котором соискатели ознакомятся с основами ведения предпринимательской деятельности.
Также будет представлен для ознакомления перечень учебных курсов с целью бесплатного прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
Все желающие смогут получить индивидуальные консультации у специалистов Центра по вопросам временной занятости, общественным работам, трудоустройству выпускников учебных заведений.
Стоит отметить, что на ярмарку приглашено 50 предприятий Самары и муниципального района Волжский: государственные учреждения, предприятия производства и промышленности, муниципальные предприятия, организации сферы услуг, торговли, учебные заведения, молодежные организации. В частности, будут представлены следующие вакансии:
- вакансии производственных и промышленных предприятий - ООО «Самарский Стройфарфор», ООО «Средневолжский станкозавод», ОАО «Парфюмерно - косметическая компания «Весна», ОАО «ЕПК Самара», АО «Керамзит», ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», ПАО «Самаранефтегеофизика», АО «Балтийский завод» и др. («слесарь-ремонтник», «токарь», «фрезеровщик», «шлифовщик», «литейщик», «сливщик-разливщик», «прессовщик», «аппаратчик смешивания», «обжигальщик», «оператор станков с ЧПУ», «наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», «дозиметрист», «укладчик-упаковщик», «сортировщик», «кладовщик», «лаборант», «дефектоскопист», «геолог», «специалист по охране труда», «инженер-электроник» и др.);
- вакансии предприятий сферы услуг - ПАО «Мобильные Телесистемы», ООО «МП г. о. Самара «Самарский метрополитен им. А.А. Росовского», ГКУСО «Государственное юридическое бюро по Самарской области», МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» и др. («контрактный управляющий», «инженер-эколог», «специалист диспетчерского центра», «инспектор», «контролер», «менеджер», «редактор», «водитель автомобиля», машинист электропоезда», «водитель трамвая», «монтер пути», «слесарь по ремонту подвижного состава», «тракторист фронтального погрузчика», «электрогазосварщик» и др.);
- вакансии учреждений сферы образования, здравоохранения - МБОУ «Школа № 146 г. о. Самара», МБУДО г. о. Самара «Центр детского творчества «Ирбис», ГБПОУ Самарской области «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова», ГБУЗСО «Самарская городская поликлиника № 13», ГБУЗСО «Самарская городская поликлиника № 4» и др. («методист», «педагог-организатор», «педагог дополнительного образования», «преподаватель» (по различным дисциплинам), «врач», «медицинская сестра», «фельдшер-лаборант» и др.);
- вакансии организаций сферы торговли, финансов - ООО «Лента», ООО «Кировский комбинат школьного питания», ИП Глазков С.В. «Мебель лучших производителей», ООО «Хоум кредит финанс банк» и др. («продавец-логист», «повар», «кондитер», «сотрудник бэк-офиса», «кредитный специалист», кассир», «операционист» и др.);
НОЧУ ДПО «Межрегиональный учебный центр повышения квалификации, профориентации и предпринимательства» и ГБПОУ СО «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова» предложат услуги по профессиональному обучению, переобучению и повышению квалификации.
МКУ г. о. Самара «Молодежный центр «Самарский» предоставит актуальные для молодых людей вакансии по временной и полной занятости.
Кроме того, всем соискателям будут предоставлены: информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара и муниципального района Волжский; сведения о вакансиях других регионов страны; данные и свободных рабочих местах в сельскохозяйственных предприятиях Самарской области; информация о вакансиях по временной занятости.
Традиционно на ярмарке будут представлены специализированные печатные издания. Гражданам, ищущим работу, будет предложено свыше 1500 экземпляров газет, содержащих информацию о работе.
Обращаем внимание на то, что все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно. Вход на ярмарку вакансий свободный, передает пресс-службагорадминистрации.
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