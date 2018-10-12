В Самаре пройдет выставка-продажа лучших работ стрит-арт художников Самары «Background vol. 2»

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«Background vol. 2» это своего рода перерождение экспозиции, которая открылась в мае прошлого года в галерее стрит-арта на улицеЛенинградской, 77. Только сейчас многие из резидентов галереи предстанут в новом амплуа. Они перенесут ощущение свободы и улицы наполотна, плакаты и различные предметы, которые в обычной жизни почти незаметны. Гостей ждут лектории и мастер-классы.«Слово «Background» в терминологии из уличной культуры означает фон, на котором появляются работы. Это первое с чем сталкиваютсяхудожники. Фон объединяет все элементы произведения в единую композицию. Именно он задает атмосферу и визуальное восприятие.Этот фон как единое целое трансформируется в пространстве галереи, отражая основные аспекты уличной культуры.В Самаре есть много художников, которые достойны внимания и признания. С ними мы хотим ближе познакомить жителей города. И возможно, их произведения украсят чей-то интерьер и станут любимыми предметами в доме», - говорит Арт Абстрактов, куратор выставки – художник.Открытие выставки состоится 19 октября в 14:00 в галерее «Формограмма» по адресу: улица Молодогвардейская, 80.Официальная часть стартует в 19:00.Вход на открытие бесплатный, в остальные дни – 100 рублей.Время работы галереи 12.00 - 20.00, передает пресс-служба горадминистрации.