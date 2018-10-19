В Самаре пройдет всероссийская акции «Дорога в школу»

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23 октября 2018 года в 15.00 (г. Самара, п. Красная Глинка, 4-й квартал, д. 28 МБОУ Школа № 118) активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области совместно с представителями областного министерства транспорта, ГИБДД и муниципалитета города Самары проведут мониторинг по обследованию улично-дорожной сети и пешеходных переходов на пути следования школьников в рамках Всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу».Общественники намерены выявить аварийно-опасные участки дорог, провести анализ причин их аварийности и выработать рекомендации органам власти по исправлению ситуации. Особое внимание планируется уделить оборудованию специальными техническими средствами автомобильных дорог вблизи образовательных учреждений.Активисты ОНФ с 2015 года проводят работу по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи школ и контролируют исполнение поручения Президента России о мерах, направленных на реализацию национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусматривающих первоочередное их оснащение вблизи школ, передает пресс-служба облправительства.