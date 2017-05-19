В Самаре пройдет велопробег «Спорт против СПИДа и наркотиков»!

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22 мая с 12.00 до 14.00 на набережной реки Волга (Волжский пр-кт, 10, у бассейна ЦСКА) все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.Специалисты Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями расскажут о путях передачи вируса, способах защиты от ВИЧ- инфекции и выполнят тестирование на ВИЧ по слюне - в рамках профилактической кампании «Знать о ВИЧ – значит Жить!».Исследование проводится анонимно, результат готов через 20 минут. Также в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню памяти умерших от СПИДа самарцы смогут поддержать участников велопробега «Спорт против СПИДа и наркотиков»! Акция проводится совместно с администрацией Ленинского района г.о. Самара и Самарской городской поликлиникой №3. Поддержать спортсменов придут депутаты Самарской губернской думы и думы г.о. Самара.Заезд стартует от бассейна ЦСКА в 12 часов. Велосипеды спортсменам предоставят безвозмездно.В поддержку движения против ВИЧ и за здоровый образ жизни запланировано выступление представителей Хип-Хоп студии Самарского государственного педагогического университета и Школы роллер-спорта Samara Rollers.