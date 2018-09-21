В Самаре пройдет веломарафон «Наркотикам нет! Выбирай велосипед!»

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Мероприятие проводится при поддержке Администрации Самары. Участвовать в велопробеге могут все желающие, как любители, так и профессионалы. Колонна велосипедистов стартует с площади Славы до ГЛК "СОК", где на подготовленной поляне будет проходить основная часть мероприятия: соревнования, игры и конкурсы для детей и взрослых. В рамках закрытия летнего велосезона пройдет IV этап розыгрыша Кубка ВелоСамары-2018 «Кросс-кантри». Участникам предстоит преодолеть дистанцию по пересеченной местности.К участию в этапе «Кросс-кантри», а также в гонке беговелов допускаются все категории граждан, имеющие основную группу здоровья, спортивный инвентарь (велосипед, беговел) и специальную экипировку (для велосипедистов – шлем, для беговелов – шлем, наколенники, налокотники).Возрастные категории участников этапа «Кросс-кантри»:Мужчины: 1категория 18-34 лет; 2 категория 35-44 лет; 3 категория от 45 лет и старше.Женщины: 18 лет и старше.Возрастные категории участников гонки беговелов:Дети: 1 категория до 2 лет; 2 категория от 2 до 3 лет; 3 категория от 3 до 4 лет; 4 категория от 4 до 5 лет; 5 категория от 5 лет и старше.Подробнее о веломарафоне здесь: https://vk.com/velozakrytie2018.Программа веломарафона:09:00 – сбор участников площади Славы;09:30 – построение колонны;09:45 – инструктаж по ПДД;10:00– старт колонны с площади Славы в сторону поляны ГЛК «СОК»;12:00 - остановка – сбор напротив ГАУ СО УСЦ Чайка, продолжение движения по дороге до ГЛК «СОК»;12:30 – прибытие на ГЛК «СОК», на подготовленную площадку для проведения официальной и торжественной части, передает пресс-служба администрации Самары.