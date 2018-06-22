В Самаре пройдет торжественный митинг, посвященный памяти Николая Кузнецова

44

В программе мероприятия:- митинг, возложение цветов;- вручение заслуженным сотрудникам ПАО «Кузнецов» Благодарственных писем от Главы Администрации Красноглинского внутригородского района г. о. Самара и Совета депутатов Красноглинского внутригородского района г. о. Самара.Более подробную информацию можно получить по телефонам: 950-41-22, 8 (917) 112-37-36 – Светлана Провкина, сообщает пресс-служба администрации Самары.