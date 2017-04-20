В Самаре пройдет театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»

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Фестиваль проводится с целью содействия социальной адаптации и творческой реабилитации детей, подростков и молодых людей с различными формами инвалидности.В мероприятии примут участие шесть творческих коллективов из Самары, а также из Новокуйбышевска, Тольятти, Октябрьска, Кинеля. Более 90 подростков и молодых людей с различными формами инвалидности, в т.ч. с интеллектуальными и двигательными нарушениями выйдут на сцену в качестве артистов. По словам организаторов, театральная деятельность позволяет раскрывать возможности людей с ограниченными возможностями. Важными аспектами являются его мобильность, гибкость, выход на широкую аудиторию и возможность осуществить индивидуальный подход, с учётом состояния здоровья, интересов, склада личности молодого инвалида.В жюри вошли представители Самарского Академического театра драмы им. М. Горького, Областного училища культуры, Академии культуры и искусства, Самарской региональной общественной организации «Центр альтернативного творчества».Зрители – это дети с ограниченными возможностями, родители, специалисты профильных служб, студенты, сообщает пресс-служба администрации Самары.