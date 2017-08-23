В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей Куйбышевского района Самары и муниципального района Волжский
23 августа 2017 11:40
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24 августа с 12:00 до 14:00 в Администрации Куйбышевского внутригородского района г. о. Самара (ул. Зеленая, 14а) состоится специализированная ярмарка вакансий для жителей Куйбышевского района и муниципального района Волжский. Мероприятие организует государственное казенное учреждение Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
В ярмарке вакансий примут участие работодатели, которые предложат более 300 вакантных рабочих мест. Также на мероприятии любой желающий сможет подобрать подходящий вариант трудоустройства среди 15000 вакансий из Общегородской базы г. о. Самара и базы данных вакансий муниципального района Волжский.
Кроме того, для соискателей проведут индивидуальные консультации по участию в специальных программах временной занятости при поддержке службы занятости, по технологии поиска работы, по вопросам профессиональной ориентации, профессиональному обучению, переобучению и повышению квалификации.
Всем заинтересованным гражданам будет предоставлена информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, сведения о вакансиях других регионов России, сельскохозяйственных предприятий Самарской области, вакансиях по временной занятости, сотни экземпляров специализированных изданий о работе нашего города, буклеты и флаеры Центра.
Все услуги на ярмарке предоставляются бесплатно. Вход свободный.
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Комментарии
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Соискателям предложат более 300 вакантных рабочих мест. Социум
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