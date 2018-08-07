В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей Куйбышевского и Волжского районов

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На ярмарке вакансий работодатели предложат более 300 вакантных рабочих мест. Любой желающий сможет подобрать подходящий вариант трудоустройства из общегородской базы городского округа Самара и базы данных вакансий муниципального района Волжский, которые насчитывают свыше 12000 вакансий. Также все желающие смогут получить индивидуальные консультации по вопросам профессиональной ориентации, профессионального обучения и переобучения безработных граждан, а также по вопросам участия в специальных программах занятости.Кроме того, всем заинтересованным гражданам будут предоставлены информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, сведения о вакансиях других регионов страны, сельскохозяйственных предприятий региона, данные о вакансиях по временной занятости и сотни экземпляров специализированных изданий о работе, буклеты и флаеры Центра.Все услуги на ярмарке вакансий предоставляются посетителям бесплатно.Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары.