В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей Красноглинского района

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12 февраля 2019 года с 12:00 до 14:00 в здании МБУК г. о. Самара «Дом культуры «Чайка» (ул. С. Лазо, 21) состоится специализированная ярмарка вакансий для жителей Красноглинского внутригородского района, организованная государственным казенным учреждением Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.15 предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский предложат рабочие места в различных сферах деятельности для граждан, проживающих в Красноглинском районе г. о. Самара.Соискателей рабочих мест на ярмарке вакансий ожидает:- личное общение со специалистами отделов кадров предприятий Самары и муниципального района Волжский;- подбор подходящих вариантов трудоустройства из общегородской базы Центра занятости, содержащей свыше 11000 вакансий;- профессиональные консультации об участии в специальных программах занятости и получении дополнительного профессионального образования;- консультации высококвалифицированных специалистов по профориентации и психологии.Специалисты Центра занятости помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, учитывая индивидуальные пожелания и возможности граждан.Также всем желающим будут предоставлены: информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара и муниципального района Волжский, сведения о вакансиях других регионов страны и вакансиях по временной занятости.Кроме того, в ярмарке примут участие специализированные печатные издания. Гражданам, ищущим работу, будут предложены сотни экземпляров газет, содержащих информацию о работе, буклеты и флаеры Центра занятости.Все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно.Вход на ярмарку свободный. передает пресс-служба горадминистрации.