В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья

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Рабочие места в различных сферах деятельности предложат 15 предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский.Также специалисты Центра занятости помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, учитывая индивидуальные пожелания, возможности и состояние здоровья граждан, из постоянно обновляющейся общегородской базы данных, которая насчитывает свыше 12000 вакансий, из которых более 2000 - для граждан с ограниченными возможностями здоровья.Кроме того, все желающие смогут получить индивидуальные консультации специалистов Центра по вопросам профессиональной ориентации, профессионального обучения и переобучения безработных граждан, а также по вопросам участия в специальных программах занятости.Граждане ознакомятся с перечнем учебных курсов с целью бесплатного прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.Помимо этого, всем заинтересованным будет предоставлена информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, сведения о вакансиях других регионов страны, вакансиях по временной занятости, сотни экземпляров специализированных изданий о работе нашего города, буклеты и флаеры Центра занятости.Вход свободный. Все услуги на ярмарке вакансий предоставляются бесплатно, передает пресс-служба администрации Самары.