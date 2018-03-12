В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья
12 марта 2018 19:04
95
Рабочие места в различных сферах деятельности для вышеуказанной категории граждан предложат 15 предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский. Также специалисты Центра занятости помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, учитывая индивидуальные пожелания, возможности и состояние здоровья соискателей, из постоянно обновляющейся общегородской базы данных. Она насчитывает свыше 13000 вакансий (более 1800 из которых - для граждан с ограниченными возможностями здоровья).
Необходимо отметить, что при проведении мероприятия будут использоваться различные формы собеседования, одно из которых скайп – собеседование. Это один из популярных способов интервью с работодателем, который имеет много плюсов в том числе и для граждан с ограничениями по состоянию здоровья: экономия времени, средств, простота общения и др.
Кроме того, все желающие смогут получить индивидуальные консультации специалистов Центра занятости по вопросам профессиональной ориентации, профессионального обучения и переобучения безработных граждан, а также по вопросам участия в специальных программах занятости.
Посетители ярмарки вакансий смогут ознакомиться с перечнем учебных курсов с целью бесплатного прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
Всем заинтересованным в ходе мероприятия будет предоставлена информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, сведения о вакансиях других регионов страны, вакансиях по временной занятости, а также сотни экземпляров специализированных изданий о работе нашего города, буклеты и флаеры Центра.
Все услуги на ярмарке вакансий предоставляются бесплатно.
Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 марта 2018 20:11
За свою жизнь Табаков был удостоен множества наград, в том числе он обладатель звания народного артиста СССР, орденов «За заслуги перед Отечеством» трех... Социум
14
12 марта 2018 19:10
В Минтруде обещают, что серьезный рост продолжится. Социум
88
12 марта 2018 19:04
При проведении мероприятия будут использоваться различные формы собеседования, одно из которых скайп – собеседование. Это один из популярных способов... Социум
94
Здравоохранение
12 марта 2018 14:07
В ходе выездных приемов представители регионального минздрава знакомятся с предложениями граждан, рассматривают жалобы и заявления пациентов больниц... Здравоохранение
125
12 марта 2018 13:27
Он будет принимать более 70 человек в день. Здравоохранение
306
12 марта 2018 11:12
Из них 15 выпустят на линию в столице региона. Здравоохранение
206
Новости медицины
22 февраля 2018 19:32
Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться. Новости медицины
390
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
301
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
585
Туризм
11 марта 2018 09:26
Туристический поток на территорию региона в текущем году вырастет на 15–17%. Туризм
405
8 марта 2018 12:31
Отклонение от маршрута считается административным правонарушением и ведет к наложению штрафа. Туризм
573
8 марта 2018 09:40
Многие что любят проводить лето на даче или в деревне. Туризм
593
Образование
12 марта 2018 17:30
Образование
148
7 марта 2018 14:47
Работу над стратегическими проектами участники проведут на выездной встрече. Образование
394
7 марта 2018 12:44
Тотальный диктант состоится 14 апреля уже в 15-й раз. Образование
368
Культура
12 марта 2018 19:55
«... ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль. Мы сожалеем о том, что произошло в Самаре. Надеемся, что спектаклем... Культура
48
12 марта 2018 11:20
На нем пройдет награждение победителей конкурса. Культура
182
12 марта 2018 10:24
Он состоится 13 марта. Культура
150
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
392
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
730
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
710
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
235
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
681
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
625
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1270
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
808
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
888
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1498
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
810
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3972
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2297
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2738
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2638
Мероприятия
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Парк «Россия - Моя история» приглашает на открытие фотовыставки «Мы вместе - целая Россия, мы вместе - заповедная страна»