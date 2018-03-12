В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья

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Рабочие места в различных сферах деятельности для вышеуказанной категории граждан предложат 15 предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский. Также специалисты Центра занятости помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, учитывая индивидуальные пожелания, возможности и состояние здоровья соискателей, из постоянно обновляющейся общегородской базы данных. Она насчитывает свыше 13000 вакансий (более 1800 из которых - для граждан с ограниченными возможностями здоровья).Необходимо отметить, что при проведении мероприятия будут использоваться различные формы собеседования, одно из которых скайп – собеседование. Это один из популярных способов интервью с работодателем, который имеет много плюсов в том числе и для граждан с ограничениями по состоянию здоровья: экономия времени, средств, простота общения и др.Кроме того, все желающие смогут получить индивидуальные консультации специалистов Центра занятости по вопросам профессиональной ориентации, профессионального обучения и переобучения безработных граждан, а также по вопросам участия в специальных программах занятости.Посетители ярмарки вакансий смогут ознакомиться с перечнем учебных курсов с целью бесплатного прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.Всем заинтересованным в ходе мероприятия будет предоставлена информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, сведения о вакансиях других регионов страны, вакансиях по временной занятости, а также сотни экземпляров специализированных изданий о работе нашего города, буклеты и флаеры Центра.Все услуги на ярмарке вакансий предоставляются бесплатно.Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары.