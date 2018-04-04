В Самаре пройдет штабная тренировка по предупреждению угроз подтоплений в период весеннего половодья

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В ходе тренировки планируется проведение ряда практических мероприятий, направленных на совершенствование навыков органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) в выполнении задач в период прохождения паводка, в оценке обстановки, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения. Также будет определена степень готовности органов управления, сил и средств городских, районных и объектовых звеньев городского округа Самара РСЧС к действиям при угрозе затопления и при затоплении жилых домов, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры городского округа Самара в паводковый период, сообщает пресс-служба администраии Самары.