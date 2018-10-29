В Самаре пройдет серия бесплатных семинаров для предпринимателей

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30 - 31 октября 2018 года в Самаре, по адресу: ул. Советской Армии, 251 к3 (отель «Грин Лайн») запланировано проведение бесплатного обучающего семинара на тему: «Искусство «бизнес-бизнес» продаж», организатором которого выступает Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара. По окончании семинара слушателям будут выдаваться сертификаты участников.Эксперты:Божко Евгений Юрьевич, бизнес-консультант, Сертифицированный бизнес тренер Ассоциации независимых консультантов «БизКон» (г. Москва). Партнер Консалтингового агентства Sovet.Малицкая Альбина, психолог, партнер и руководитель направления тренинга и консалтинга ЦКК «Гелиос».Экспертный консультант по оценке управленческих команд, разработке моделей компетенций.В программе семинара запланировано обсудить психологию коммуникаций для обеспечения эффективных продаж, ошибки ведения переговоров с клиентами в формате «бизнес-бизнес» и др.1 ноября 2018 года в отеле «Грин Лайн» запланировано проведение бесплатного обучающего семинара на тему: «Повышение эффективности трудовых процессов», где будет обсуждаться вопрос мотивации персонала, как основного фактора повышения производительности труда и эффективности трудовых процессов.Для участия обязательно необходима предварительная регистрация по телефону: +7 927 905-58-88, передает пресс-служба горадминистрации.