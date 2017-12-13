В Самаре пройдет семинар по вопросам внедрения стандарта поддержки волонтерства

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Программа совещания предусматривает презентацию лучших практик добровольчества, реализуемых на территории Приволжского федерального округа и Самарской области.Также с экспертным сообществом планируется рассмотреть законопроект, который внесен на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации Правительством Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития добровольчества». Указанный законопроект разработан по поручению Президента Российской Федерации по итогам встречи с представителями социально-ориентированных организаций 26 июля 2017 года. Законопроект предусматривает разработку и поддержку единой информационной системы в сфере развития добровольчества (единого федерального интернет-ресурса для освещениядеятельности волонтеров), сообщает пресс-служба .