В Самаре пройдет семейная акция «Сохрани жизнь!#СбавьСкорость»

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В период с 8 по 14 мая проходит Всемирная Четвёртая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. Основной её темой является - соблюдение скоростного режима.В рамках данной Недели Госавтоинспекцией Самарской области проводится семейная акция «Сохрани жизнь!#СбавьСкорость», которая состоится 11 мая в 11:00 на пересечении ул. Ново – Садовой и ул.Потапова.Сотрудники ГИБДД совместно с активистами общественной организации «Ночной патруль», волонтерами Самарского Поволжского колледжа проведут разъяснительную работу с автомобилистами по соблюдении скорости и предложат сделать фотографии посредством тантамарески (стенд со специальным отверстием для лица) в виде солнца - символом акции.Кроме того, желающие смогут наклеить на заднее стекло автомобиля наклейку с хэш-тегом «#СамарабезДТП».