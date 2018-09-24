В Самаре пройдет самый добрый урок

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Участниками «Доброго урока» в этот день станут около 100 активных школьников города. А в качестве преподавателей выступят волонтеры отряда школы № 163. Школьный добровольческий отряд этого учебного заведения уже известен своими заслугами. Ее активисты – участникипрограммы «Городские волонтеры» в рамках Чемпионата мира по футболу 2018, волонтеры патриотических и спортивных мероприятий города и области. Молодые люди на собственном примере покажут школьникам, как развивать свой добровольческий отряд и почему вообще это нужно делать.Тренером и модератором урока станет Мария Журба - начальник отдела патриотического воспитания молодёжи и поддержки волонтёрского движения МБУ г.о. Самара «СДМ», тренер волонтёрской программы «Городские волонтёры» ЧМ 2018 в городе-организаторе Самара, а такжеруководитель смены «Поколение Добра» Молодёжного форума «IВолга-2018».Каждый «Добрый урок» состоит из нескольких блоков. Первая часть – теоретическая, где школьникам и несовершеннолетним студентам рассказывают о том, что такое волонтерство в целом, и как создать волонтерский отряд. Второй блок занятия – практический. Чтобы закрепитьполученные знания, для участников проводят ролевую игру «Первый шаг в построении волонтерского отряда». Кроме того молодым людям презентуют Всероссийский проект по созданию и развитию волонтерских отрядов «Лига добровольческих отрядов», в рамках котороговолонтерским отрядам оказывается методическая поддержка и сопровождение.Акция продлится до 30 сентября. За это время «Добрые уроки» пройдут еще в трех учебных заведениях: в школе №81, ПГК и СКСПО, передает пресс-служба СДМ.