В Самаре пройдет праздничная программа проекта «Библиодворики»

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9 августа с 11:00 до 14:00 на территории перед детской библиотекой № 8 (ул. Свободы, 75) пройдет праздничная программа проекта «Библиодворики». Напомним, в каникулярный период каждую среду в указанное время у детей есть возможность творчески провести свободное время на библиотечных площадках, которые работают в филиалах детских библиотек.Организатором мероприятия является «Централизованная система детских библиотек».Проект нацелен на создание условий для интеллектуального, нравственного и духовного развития детей, развитие творческих способностей, популяризацию и воспитание здорового образа жизни.В ближайшую среду для гостей запланировали:- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;- викторины по книгам детских сказок; за правильные ответы предусмотрено вручение призов;- станция «Рисовательная», где любой желающий может показать свои навыки рисования цветными мелками;- станция «Собирательная», где предложат собрать большие пазлы;- игры с аниматором, сообщает пресс-служба администрации Самары.