В Самаре пройдет праздничная программа проекта «Библиодворики»
8 августа 2017 16:35
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Организатором мероприятия является «Централизованная система детских библиотек».
Проект нацелен на создание условий для интеллектуального, нравственного и духовного развития детей, развитие творческих способностей, популяризацию и воспитание здорового образа жизни.
В ближайшую среду для гостей запланировали:
- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;
- викторины по книгам детских сказок; за правильные ответы предусмотрено вручение призов;
- станция «Рисовательная», где любой желающий может показать свои навыки рисования цветными мелками;
- станция «Собирательная», где предложат собрать большие пазлы;
- игры с аниматором, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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