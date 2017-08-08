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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет праздничная программа проекта «Библиодворики»

8 августа 2017 16:35
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Проект нацелен на создание условий для интеллектуального, нравственного и духовного развития детей, развитие творческих способностей, популяризацию и воспитание здорового образа жизни.
9 августа с 11:00 до 14:00 на территории перед детской библиотекой № 8 (ул. Свободы, 75) пройдет праздничная программа проекта «Библиодворики». Напомним, в каникулярный период каждую среду в указанное время у детей есть возможность творчески провести свободное время на библиотечных площадках, которые работают в филиалах детских библиотек.

Организатором мероприятия является  «Централизованная система детских библиотек».

Проект нацелен на создание условий для интеллектуального, нравственного и духовного развития детей, развитие творческих способностей, популяризацию и воспитание здорового образа жизни.

В ближайшую среду для гостей запланировали:

- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;

- викторины по книгам детских сказок; за правильные ответы предусмотрено вручение призов;

- станция «Рисовательная», где любой желающий может показать свои навыки рисования цветными мелками;

- станция «Собирательная», где предложат собрать большие пазлы;

- игры с аниматором, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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