В Самаре пройдет первый семинар по работе с общественными пространствами в исторической среде
30 августа 2018 15:43
84
Молодые урбанисты: архитекторы и социологи совместно с экономистами, юристами и специалистами по транспортному планированию будут работать над тремя территориями в историческом центре Самары - набережная, речной порт и улица Куйбышева.
Цель воркшопа - разработать комплексные предпроектные предложения по развитию общественных пространств города, сформировать принципиально новую практику работы, в которой задействованы жителей, профессиональное сообщество, бизнес и власть.
В рамках проекта «Набережная. Недостающее звено» будет рассматриваться участок от спуска улицы Вилоновской до здания ЦСКА, проходящий вдоль территории Жигулевского пивоваренного завода и ГРЭС и являющийся по сути разрывом набережной. В рамках семинара будет рассмотрен вопрос: как оформить недостающее звено в цепи и преобразовать его в эффективное общественное пространство.
Территория №2 «Набережная. Речной порт» - участок берега реки от территории Речного вокзала до ул. Кутякова. Пространство причалов, ежедневно отправляющее и принимающее тысячи речных пассажиров.
Третий проект – «Улица Куйбышева». Участникам предстоит найти оптимальный баланс в работе улицы для разных категорий пользователей.
Семинар будет проходить в два этапа. На первом этапе будет проведены предпроектное социологическое исследование выбранных территорий, оценка существующей инвестиционной привлекательности, исследован градостроительный контекст, проведен анализ документации. На втором этапе социологи презентуют результаты исследований, после чего команды архитекторов, юристов и экономистов на основе исследований должны будут разработать концепции развития выбранных территорий. По подготовленным концепциям социологи соберут общественное мнение. На промежуточных этапах команды будут консультировать кураторы, представители городской и губернской власти, бизнеса, существующие резиденты территории.
С программой семинара можно ознакомиться здесь, передает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 августа 2018 18:14
На сегодняшний день проверками охвачено более 15 регулярных городских автобусных маршрутов, а также садово-дачные маршруты. Социум
4
30 августа 2018 17:28
Какие дворы в каждом микрорайоне Самары победят в конкурсе «Твой конструктор двора» и получат 100 тыс. рублей на благоустройство предстоит решить самим... Социум
34
Здравоохранение
30 августа 2018 12:29
Нарушения возникают в случае повреждения определенного гена. Здравоохранение
110
29 августа 2018 10:53
Медики приедут в Октябрьскую центральную городскую больницу. Здравоохранение
182
28 августа 2018 15:30
За 10 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий в медицинском центре «Династия» проведено более 10 000 циклов ЭКО. Здравоохранение
277
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
112
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
775
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
1019
Туризм
30 августа 2018 09:39
На первом месте Рейтинга Суздаль. Туризм
132
22 августа 2018 10:15
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
337
22 августа 2018 09:57
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
312
Образование
30 августа 2018 15:31
Участники команды Самарского университета удостоились первой премии за успешный запуск построенной ими двухступенчатой экспериментальной ракеты. Образование
148
29 августа 2018 17:23
Преподаватели, учащиеся, музыкальные коллективы школы постоянно принимают участие в конкурсах международного и всероссийского уровня, получая высокую оценку... Образование
152
29 августа 2018 15:59
Участники совещания обсудили готовность школ и оборудование классов, вопросы обеспечения безопасности в образовательных организациях, выполнение санитарных... Образование
194
Культура
30 августа 2018 12:19
Меры направлены на обеспечение дополнительной защиты для участников долевого строительства. Культура
162
29 августа 2018 13:29
Встреча прошла в рамках акции "Ночь в кино". Культура
151
29 августа 2018 12:36
Гости смогут попробовать яблочную продукцию, посетить мастер-классы и пообщаться с агрономами. Культура
194
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
168
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1142
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1359
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
264
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
800
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1422
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1022
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1811
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1573
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
274
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1194
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
808
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
905
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
907
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
659
Мероприятия