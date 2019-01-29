В Самаре пройдет первая презентация современных брендов «Местные», созданных молодежью от 16 до 25 лет

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9 февраля 2019 года в Самаре в StrelkaHall произойдет первая презентация современных брендов, созданных молодежью от 16 до 25 лет. В мероприятии могут принять участие все желающие: дизайнеры одежды, авторы декор-аксессуаров, имиджевых вещей или любыхдекоративных hand made изделий. Для участия нужно зарегистрироваться.В Самаре живет много талантливой молодежи, которая вдохновляется на создание собственного производства. Маркет-презентация«Местные» - возможность молодым людям презентовать публике авторский креативный продукт, поделиться опытом и получить знания от известных мастеров в сфере дизайна и моды.Для реализации проекта продюсерский центр StrelkaHall ищет молодых участников и творческие группы, занимающиеся производством собственной продукции.Для участия в проекте необходимо прислать на почту info@strelkahall.ru с пометкой «Местные» до 1 февраля 2019 года:- название бренда;- уточнить направление (одежда, мерч-продукция, аксессуары, иллюстрация)- фотографии представленной коллекции (не менее 5 фотографий);- описание бренда;- Контакты руководителя или представителя бренда (Телефон, ссылка страницы Вконтакте), передает пресс-служба департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.