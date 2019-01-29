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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет первая презентация современных брендов «Местные», созданных молодежью от 16 до 25 лет

29 января 2019 14:57
25
Это возможность молодым людям презентовать публике авторский креативный продукт, поделиться опытом и получить знания от известных мастеров в сфере дизайна и моды.
9 февраля 2019 года в Самаре в StrelkaHall произойдет первая презентация современных брендов, созданных молодежью от 16 до 25 лет. В мероприятии могут принять участие все желающие: дизайнеры одежды, авторы декор-аксессуаров, имиджевых вещей или любых
декоративных hand made изделий. Для участия нужно зарегистрироваться.

В Самаре живет много талантливой молодежи, которая вдохновляется на создание собственного производства. Маркет-презентация
«Местные» - возможность молодым людям презентовать публике авторский креативный продукт, поделиться опытом и получить знания от известных мастеров в сфере дизайна и моды.

Для реализации проекта продюсерский центр StrelkaHall ищет молодых участников и творческие группы, занимающиеся производством собственной продукции.
Для участия в проекте необходимо прислать на почту info@strelkahall.ru с пометкой «Местные» до 1 февраля 2019 года:

- название бренда;
- уточнить направление (одежда, мерч-продукция, аксессуары, иллюстрация)
- фотографии представленной коллекции (не менее 5 фотографий);
- описание бренда;
- Контакты руководителя или представителя бренда (Телефон, ссылка страницы Вконтакте), передает пресс-служба департамента по делам молодежи  министерства образования и науки Самарской области. 
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Комментарии



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29 января 2019  14:57
Это возможность молодым людям презентовать публике авторский креативный продукт, поделиться опытом и получить знания от известных мастеров в сфере дизайна и моды.
В Самаре пройдет первая презентация современных брендов «Местные», созданных молодежью от 16 до 25 лет
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