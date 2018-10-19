В Самаре пройдет патриотическая акция «Герои среди нас»

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Целью Акции является развитие патриотических ценностей в молодежной среде, гражданско-патриотическое воспитание и вовлечение молодежи в социально значимую деятельность.В годы Великой Отечественной войны на территории школы №161 находилось Куйбышевское военно-пехотное училище № 1, которое готовило командиров взводов для фронта. Выпускники этого училища сражались под Сталинградом и на Курской дуге, освобождали территории Польши, Румынии и других стран. 14 выпускникам этого училища было присвоено звание Героев Советского Союза. Сегодня школа носит имя этих 14 героев.В результате поисковой работы школьного музея «Возрождение», сотрудничеству школьного музея с Региональной общественной организацией «Союз десантников России» в 2010 году было установлено, что на территории школы в начале Великой Отечественной войны располагалось 1 парашютное училище, с которого началась история знаменитых десантных войск, результатом данной поисковой работы было открытие мемориальной доски на здании школы. В 2011-2012 поиск материалов по истории парашютного училища был продолжен.Курсант первого выпуска этого училища, участник парада 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева в г. Куйбышеве был почетным гостем на юбилее школы.В День подразделений специального назначения акция пройдет во всех 85 субъектах РФ, передает пресс-служба облправительства.