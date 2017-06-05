В Самаре пройдет открытие межрегиональной добровольческой акции «Мы вместе-2017!»

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7 июня, в среду, с 11.00 до 13.00 в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна (г. Самара, ул. Галактионовская, 37) состоится торжественное открытие Межрегиональной добровольческой акции «Мы вместе-2017!». В этом году акция пройдёт в четвёртый раз.В программе: приветствие почетных гостей, награждение, творческие номера.Команды из 35 колледжей и техникумов в составе 334 добровольцев с июня по август 2017 года проведут лето в Крыму в Сакском районе.Волонтёры первой смены примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню России в г. Саки и поселке Новофедоровка.Ежедневно добровольцы будут помогать людям с ограниченными возможностями здоровья принимать воздушные и морские процедуры – работать на специально оборудованном «доступном» пляже, а также участвовать в экологических и уборочных акциях.Все участники акции «Мы вместе-2017!» пройдут «Школу координаторов», цель которой – выявить новых ТИМ-лидеров из профессиональных образовательных организаций для активного участия в развитии системы добровольческого движения Самарской области.Организатором мероприятия является автономная некоммерческая организация «Самарский центр развития добровольчества».