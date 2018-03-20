В Самаре пройдет обучение персонала предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса к ЧМ-2018

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Программа обучения включает в себя:• теоретический блок «Основные принципы межкультурных коммуникаций в туризме для иностранных туристов (Сербия, Коста-Рика, Дания, Австралия, Уругвай, Сенегал, Колумбия) с учетом их национальных и религиозных особенностей» (4 академических часа);• практический блок: тренинг с отработкой практических ситуаций «Бесконфликтный сервис-основные алгоритмы для персонала коллективных средств размещения и общественного питания» (4 академических часа),• теоретический блок «Создание комфортной языковой среды пребывания для иностранных туристов (целевых потребительских сегментов) с учетом их национальных и религиозных особенностей, в том числе по типам объектов (коллективные средства размещения, предприятия общественного питания, туроператоры) (8 академических часов)».По итогам обучения слушателям представляется информационный материал по темам «Практические рекомендации по выстраиванию межкультурных коммуникаций с иностранными гражданами» и «Материалы для формирования комфортной языковой среды пребывания в средствах размещения и предприятиях питания для иностранных граждан».Обучение будет проводиться в гостиничном комплексе «Грин Лайн» (г. Самара, ул. Советской Армии, д. 251, к. 3, 2-й этаж)» в период с 26 по 27 марта 2018 года. Обучение пройдет в очной и дистанционной форме.Регистрация участников осуществляется по следующим ссылкам:- для участия в очной форме обучения необходимо заполнить заявку, пройдя по ссылке https://goo.gl/forms/owFOKVxrsXwwYSrT2 ;- для организации дистанционного обучения необходимо заполнить заявку, пройдя по ссылке https://goo.gl/forms/f7MwRfwhIMpU2j3l2, сообщает пресс-служба администрации Самары.