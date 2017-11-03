В Самаре пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест

91

- свыше 1 тысячи вакантных свободных мест, предлагаемые 50 предприятиями городского округа Самара и муниципального района Волжский;- возможность пройти собеседование с предприятиями, участвующими в подготовке и проведении Мундиаля;- подбор подходящих вариантов трудоустройства из общегородской базы Центра, содержащей более 14 тысяч вакансий;- профессиональные консультации на предмет участия в специальных программах по временной занятости;- консультации высококвалифицированных специалистов по профориентации и психологии.Также всем соискателям будут предоставлены: информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, сведения о вакансиях других регионов страны, сельскохозяйственных предприятий Самарской области, вакансиях по временной занятости.Кроме того, в ярмарке примут участие специализированные печатные издания. Гражданам, ищущим работу, будет предложено свыше тысячи экземпляров газет, содержащих информацию о работе.Вход на ярмарку вакансий свободный.Все услуги оказываются бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Самары.