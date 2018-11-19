В Самаре пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест

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Всех, кто находится в поиске работы, на ярмарке вакансий ожидает:- личное общение со специалистами отделов кадров предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский;- подбор подходящих вариантов трудоустройства из общегородской базы Центра занятости населения городского округа Самара, содержащей свыше 12000 вакансий;- профессиональные консультации об участии в специальных программах по самозанятости и временной занятости;- консультации высококвалифицированных специалистов по профориентации и психологии;- мастер-класс «Открой свое дело».Также всем соискателям будут предоставлены: информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара и муниципального района Волжский; сведения о вакансиях других регионов страны; данные о свободных рабочих местах в сельскохозяйственных предприятиях Самарской области; информация о вакансиях по временной занятости.Кроме того, в ярмарке примут участие специализированные печатные издания. Гражданам, ищущим работу, будет предложено свыше 1500 экземпляров газет, содержащих информацию о работе.Обращаем внимание на то, что все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно. Вход на ярмарку вакансий свободный, передает пресс-служба горадминистрации.