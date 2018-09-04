В Самаре пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест

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6 сентября c 11:00 до 14:00 в помещении «Двореца творчества» (пр. Кирова, 145) состоится общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, организованная государственным казенным учреждением Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.Всех, кто находится в поисках работы, на ярмарке вакансий ожидает:- личное общение со специалистами отделов кадров более 50 предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский (в ярмарке участвуют государственные учреждения, предприятия производства и промышленности, муниципальные предприятия, организации сферы услуг, торговли, учебные заведения, молодежные организации);- подбор подходящих вариантов трудоустройства из общегородской базы Центра занятости населения, содержащей свыше 13000 вакансий;- профессиональные консультации об участии в специальных программах по самозанятости и временной занятости;- консультации высококвалифицированных специалистов по профориентации и психологии;- мастер-класс «Открой свое дело», на котором соискатели ознакомятся с основами ведения предпринимательской деятельности.Так, на ярмарке будут представлены следующие вакансии:- производственных и промышленных предприятий: ПАО «Кузнецов», ООО «Дельта-Кабель», ООО «Самарский Стройфарфор», ООО «Средневолжский станкозавод», ОАО Парфюмерно - Косметическая компания «Весна», ОАО «ЕПК Самара», ООО «Завод приборных подшипников», АО «Авиаагрегат» и др. – экономист, «слесарь», «токарь», «фрезеровщик», «шлифовщик», «вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров», «инженер-электроник», «мастер производственного участка», «контролер ОТК» «ведущий инженер-конструктор», «оператор-наладчик», «столяр», «кладовщик», «контролер (механосборочных работ)», «специалист по охране труда», «мойщик посуды», «укладчик-упаковщик», «кладовщик-комплектовщик» «электромонтер (4-5 разряда)», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «слесарь-ремонтник», «водитель погрузчика», «жестянщик», «гравер», «контролер измерительных приборов», «слесарь по обслуживанию систем вентиляции», «пирометрист», «технолог-программист» и др.- предприятий сферы услуг: ПАО «Мобильные Телесистемы», ООО «Щисто», ООО «Агентство недвижимости «Визит», ИП Мещанкина Ирина Владимировна, АО «РТ-Охрана» Самарский филиал, и др. – «менеджер по продаже жилой недвижимости», «консультант», «дезинфектор», «специалист центра клиентского сервиса», «специалист диспетчерского центра» «уборщик», «охранник ведомственной охраны» и др.- государственных учреждений: Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области», Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №5», ГКУСО «Государственное юридическое бюро по Самарской области», МБУ г. о. Самара «Центр технического и хозяйственного обслуживания», ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания «Ровесник», ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», МП г. о. Самара «Самарский метрополитен им. Росовского», МБОУ «Школа №23» и др. – «машинист электропоезда, «специалист по защите», «судебный пристав», «заведующий хозяйством», «полицейский», «рабочий по комплексному обслуживанию зданий», «младший инспектор», «инженер производственного отдела», «бухгалтер», «водитель», «контрактный управляющий», «старший специалист», «водитель», «заведующий хозяйством», «педагог-психолог», «медицинская сестра», «воспитатель», «инструктор по труду», «кастелянша», «медицинская сестра», «инженер -эколог», «слесарь АВР», «учитель географии», «учитель математики» и др.- организаций сферы торговли: ООО «Лента», ООО «Лиммэн», ООО «Кировский комбинат школьного питания» и др.– «оператор на телефон», «менеджер по продажам», «повар», «разнорабочий», «инспектор отдела кадров», «экспедитор», «грузчик», «повар», «официант» и др.НОЧУ ДПО «Межрегиональный учебный центр повышения квалификации, профориентации и предпринимательства» и ГБПОУ СО «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова» предложат услуги по профессиональному обучению, переобучению и повышению квалификации.МКУ г. о. Самара «Молодежный центр «Самарский» предоставит актуальные для молодых людей вакансии по временной и полной занятости.Психолог - профконсультант Центра занятости проконсультирует и даст рекомендации безработным гражданам, женщинам, воспитывающих детей до 3-х лет, а также пенсионерам. Будет представлен для ознакомления перечень учебных курсов с целью бесплатного прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.Также представители Администрации г. о. Самара проконсультируют соискателей по вопросам, касающимся охраны труда и техники безопасности.Кроме того, всем посетителям будут предоставлены: информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара и муниципального района Волжский, сведения о вакансиях других регионов страны, сельскохозяйственных предприятий Самарской области, данные о вакансиях по временной занятости.В ярмарке примут участие специализированные печатные издания. Гражданам, ищущим работу, будет предложено свыше 1500 экземпляров газет, содержащих информацию о работе.Все услуги Центра предоставляются бесплатно.Вход на ярмарку вакансий свободный, передает пресс-служба администрации Самары.