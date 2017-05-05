В Самаре пройдет областной туристский фестиваль «Туриада»
5 мая 2017 15:07
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Фестиваль состоит из соревновательной и конкурсной программ. Соревнования пройдут по следующим дисциплинам спортивного туризма: дистанция – пешеходная, дистанция – спелео, дистанция – на средствах передвижения, дистанция – горная, а также по ориентированию на местности.
Конкурсная программа будет включать конкурсы по вязанию туристских узлов, конкурс на лучшую разработку регионального спортивного туристского маршрута, конкурс авторской туристской песни, конкурс видеопрезентаций туристских объектов (маршрутов, событий) Самарской области.
По итогам фестиваля будет сформирована сборная команда Самарской области для участия в спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа, который пройдет с 16 по 20 мая на территории Хвалынского муниципального района (горнолыжный курорт «Хвалынский») Саратовской области.
Организаторами фестиваля являются министерство спорта Самарской области, Самарская областная федерация спортивного туризма и ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий», сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото sportsamara.ru
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