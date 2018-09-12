В Самаре пройдет областной фестиваль детского чтения «Страна читающего детства»

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16 сентября в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14А) Самарская областная детская библиотека в рамках фестиваля проводит слет лидеров чтения. На слет приглашены активные читатели библиотек муниципальных образований Самарской области, победители областных и региональных конкурсов чтения.В 11:30 каждый желающий сможет стать участником интерактивных площадок. Также у всех будет возможность ознакомиться с лучшими изданиями современных писателей на книжных экспозициях и встретиться с героями любимых книг.В 12:00 состоится награждение победителей региональных конкурсов: «Книги, которые читаю Я», «Я люблю читать!», «Индийские сказки в детских иллюстрациях».Продолжением праздника станут встречи с писателями: Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак (г. Минск, Республика Беларусь), Наталией Волковой (г. Москва), Анастасией Орловой (г. Ярославль) и Викторией Ледерман (г. Самара).Юные читатели услышат литературные произведения в исполнении писателей, узнают о том, как иллюстрируются книги, а тех, кто придумает самые интересные вопросы, ждут сюрпризы. Закончатся встречи автограф-сессией.В рамках фестиваля состоятся различные мероприятия, в которых смогут принять участие дети и подростки Самарской области: интерактивные обзоры книг, литературные игры, громкие чтения и многое другое. Все мероприятия направлены на создание творческой среды, которая будет способствовать продвижению чтения.С программой фестиваля можно познакомиться на сайте детской библиотеки и в открытой группе ВКонтакте: https://vk.com/stranachitdetstva2018, передает пресс-служба облправительства.