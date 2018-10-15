В Самаре пройдет научно-практическая конференция «Комсомол – наша гордость, равнение на подвиг!», посвященная 100-летию комсомола
15 октября 2018 19:00
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В ходе конференции планируется рассмотреть вопросы исторического опыта комсомола, вспомнить массовый героизм комсомольцев и молодежи в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в том числе армейский комсомол – надежного помощника командиров и политорганов в воспитании военнослужащих; обсудить традиции и инновации гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи в ХХI веке. На конференции также планируется обсудить проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения в наши дни, наметить основные направления работы с детскими и молодежными общественными организациями в качестве одного из способов патриотического воспитания подрастающего поколения.
Со вступительным словом на открытии конференции выступит председатель Самарского регионального отделения Общероссийской Общественной Организации Содействия Воспитанию Молодежи (ООО СВМ) «Воспитанники комсомола – мое отечество» Борис Васильевич Ардалин, заместитель председателя комитета по строительству Самарской Губернской Думы Александр Васильевич Колычев. Доклад на тему: «Комсомол – наша гордость, равнение на подвиг!» представит член совета Самарского регионального отделения ООО СВМ «Воспитанники комсомола – мое отечество» Владимир Николаевич Карлов.
Среди выступающих – Вячеслав Николаевич Парамонов, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и историографии Самарского национального исследовательского университета; Владимир Владимирович Гусев, член комитета Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ; Владимир Николаевич Ледков, заместитель председателя Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ; Евгения Ивановна Тихомирова, доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии акмеологических наук, академик Российской академии естествознания, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заведующая научно-исследовательской лабораторией субъективной самореализации и инновационных технологий; Татьяна Евгеньевна Бодрова, заместитель председателя комитета по науке и образованию Самарской губернской Думы; Наталья Олеговна Бондаренко, председатель федерации детских организаций Самарской области; Анастасия Владимировна Софьина, председатель Самарского Союза молодежи территориальной общественной организации «Российского Союза молодежи» Самарской области и др., передает пресс-служба облправительства.
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