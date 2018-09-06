В Самаре пройдет музыкальный фестиваль «От классики до джаза» с участием Нино Катамадзе

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Концертная программа начнется с выступления муниципального концертного духового оркестра под управлением заслуженного артиста Самарской области Марка Когана с участием солистки Москонцерта Ларисы Голдобиной. Продолжит программу академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист России Михаил Щербаков). В исполнении оркестра прозвучат произведения русской и зарубежной классики, популярные музыкальные композиции.Вместе с оркестром с сольной программой выступят молодые самарские таланты - полуфиналистка федерального проекта «Большая опера» на телеканале «Россия», студентка Самарского института культуры Яна Дьякова (колоратурное меццо-сопрано), участник телевизионного проекта «Синяя птица», студент Московского академического музыкального училища при Московской консерватории имени П.И.Чайковского Валерий Макаров (тенор), лауреат международных конкурсов, воспитанник детской музыкальной школы № 3 имени М.И.Глинки Даниил Левшин (скрипка).Поклонники джазовой музыки смогут услышать композиции в исполнении трио Григория Файна. Также состоится выступление трио Олега Бутмана и незаурядного вокалиста и композитор Эллиота Маннерлина (США).Завершит фестиваль выступление легендарной джазовой певицы из Грузии, звезды мирового масштаба Нино Катамадзе и группы «Insight». Выступления этой певицы с неординарными вокальными данными проходят при аншлагах не только в России, но и далеко за ее пределами, передает пресс-служба администрации Самары.