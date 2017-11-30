В Самаре пройдет межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ – 2017»

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«СамариУМ» - старейший ежегодный фестиваль интеллектуальных игр в Поволжье, 19 лет собирающий знатоков со всей России. В этом году в Самару приедут команды из Москвы, Московской области, Саранска, Казани, Ульяновска, Уфы, Пензы, Оренбурга, Саратова, Балаково.Самарская область будет представлена командами из Самары и Тольятти. По итогам прошлого года СамариУМ попал в пятерку самыхпосещаемых интеллектуальных мероприятий в мире, собрав на одной площадке 72 команды. В этом году на фестиваль соберется около 400знатоков, начиная от школьников и заканчивая взрослыми, состоявшимися людьми, для кого интеллектуальные игры являются самовыражением, прекрасным проведением времени офф-лайн и просто возможностью пообщаться с эрудированными товарищами.Основная программа фестиваля включает в себя турниры по «Что?Где?Когда?, «Брэйн-рингу» и командной «Своей игре». В качестверазвлечения гостям будут предложены турнир по многоборью и познавательная экскурсия по Самаре.По итогам фестиваля определятся команды, которые получат путевки на Чемпионат России среди студенческих и взрослых команд.Фестиваль начнется 2 декабря в 14.00 торжественной церемонией открытия, а завершится 3 декабря в 15.30 награждением победителей ипризеров.Место проведения фестиваля: Комбинат питания СГЭУ ул.Советской Армии, 146а, сообщает пресс-служба администрации Самары.