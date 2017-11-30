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В Самаре пройдет межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ – 2017»

30 ноября 2017 17:46
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В этом году в Самару приедут команды из Москвы, Московской области, Саранска, Казани, Ульяновска, Уфы, Пензы, Оренбурга, Саратова, Балаково.
2 и 3 декабря 2017 года на территории комбината питания Самарского государственного экономического университета состоится XIX
межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ – 2017».

«СамариУМ» - старейший ежегодный фестиваль интеллектуальных игр в Поволжье, 19 лет собирающий знатоков со всей России. В этом году в Самару приедут команды из Москвы, Московской области, Саранска, Казани, Ульяновска, Уфы, Пензы, Оренбурга, Саратова, Балаково.

Самарская область будет представлена командами из Самары и Тольятти. По итогам прошлого года СамариУМ попал в пятерку самых
посещаемых интеллектуальных мероприятий в мире, собрав на одной площадке 72 команды. В этом году на фестиваль соберется около 400
знатоков, начиная от школьников и заканчивая взрослыми, состоявшимися людьми, для кого интеллектуальные игры являются самовыражением, прекрасным проведением времени офф-лайн и просто возможностью пообщаться с эрудированными товарищами.

Основная программа фестиваля включает в себя турниры по «Что?Где?Когда?, «Брэйн-рингу» и командной «Своей игре». В качестве
развлечения гостям будут предложены турнир по многоборью и познавательная экскурсия по Самаре.

По итогам фестиваля определятся команды, которые получат путевки на Чемпионат России среди студенческих и взрослых команд.

Фестиваль начнется 2 декабря в 14.00 торжественной церемонией открытия, а завершится 3 декабря в 15.30 награждением победителей и
призеров.

Место проведения фестиваля: Комбинат питания СГЭУ ул.Советской Армии, 146а, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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30 ноября 2017  17:46
В этом году в Самару приедут команды из Москвы, Московской области, Саранска, Казани, Ульяновска, Уфы, Пензы, Оренбурга, Саратова, Балаково.
В Самаре пройдет межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ – 2017»
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