В Самаре пройдет мастер-класс по адаптивному теннису для незрячих
9 ноября 2017 16:11
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Программа мастер-класса включает теоретическую и практическую части.
Теория: рассказ о сущности данного вида спорта, о правилах и принципах судейства.
Практика: демонстрация процесса игры, знакомство с оборудованием и экипировкой, формирование практических навыков игры в Шоудаун у незрячих.
Цель мероприятия – привлечь внимание общества к проблемам инвалидов по зрению, к их повседневной жизни и увлечениям, продемонстрировать активную жизненную позицию незрячих людей, популяризация данного вида спорта, а также информирование населения об имеющихся средствах реабилитации инвалидов, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: vk.com
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