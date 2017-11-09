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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет мастер-класс по адаптивному теннису для незрячих

9 ноября 2017 16:11
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В мероприятии примут участие инвалиды по зрению, желающие освоить игру Шоудаун.
13 ноября, в понедельник, в 15.00 в ГБУ СО РЦ «Самарский» состоится мастер-класс по адаптивному теннису для незрячих. В мероприятии примут участие инвалиды по зрению, желающие освоить игру Шоудаун. В качестве инструкторов выступят участники чемпионата России по настольному теннису для слепых (игра Шоудаун). Мероприятие приурочено к Международному дню слепых.

Программа мастер-класса включает теоретическую и практическую части.

Теория: рассказ о сущности данного вида спорта, о правилах и принципах судейства.

Практика: демонстрация процесса игры, знакомство с оборудованием и экипировкой, формирование практических навыков игры в Шоудаун у незрячих.

Цель мероприятия – привлечь внимание общества к проблемам инвалидов по зрению, к их повседневной жизни и увлечениям, продемонстрировать активную жизненную позицию незрячих людей, популяризация данного вида спорта, а также информирование населения об имеющихся средствах реабилитации инвалидов, сообщает пресс-служба облправительства. 



Фото:   vk.com
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Комментарии



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