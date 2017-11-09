В Самаре пройдет мастер-класс по адаптивному теннису для незрячих

94

Программа мастер-класса включает теоретическую и практическую части.Теория: рассказ о сущности данного вида спорта, о правилах и принципах судейства.Практика: демонстрация процесса игры, знакомство с оборудованием и экипировкой, формирование практических навыков игры в Шоудаун у незрячих.Цель мероприятия – привлечь внимание общества к проблемам инвалидов по зрению, к их повседневной жизни и увлечениям, продемонстрировать активную жизненную позицию незрячих людей, популяризация данного вида спорта, а также информирование населения об имеющихся средствах реабилитации инвалидов, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: vk.com