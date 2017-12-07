В Самаре пройдет кулинарный поединок на футбольную тему
7 декабря 2017 09:46
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7 декабря на кафедре «Технология и организация общественного питания» факультета пищевых производств пройдет кулинарный поединок. В этом году конкурс получил название «Кулинарный рецепт футбольных побед». Свои блюда представят студенты опорного университета и школьники Самары. Они должны убедить жюри в том, что именно их произведение достойно Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм.
В число экспертов войдут легендарный игрок ФК «Крылья Советов» Антон Бобер и врач-реаниматолог футбольного клуба Илья Куценко. Жюри оценит оформлении, оригинальность приготовления блюд, а также их крутую подачу. Также имеет значение презентация кулинарных шедевров авторами.
Конкурс пройдет в два этапа. Первый – это публичное представление блюда, которое включает компьютерную презентацию с обоснованием выбранных ингредиентов и способом приготовления, а также дегустацию экспертной комиссией. Второй этап – оценка блюд гостями.
Мероприятие пройдет с 11 до 13 часов по адресу: ул. Галактионовская, 141, аудитория 71А.
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