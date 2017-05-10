В Самаре пройдет круглый стол по инклюзивному образованию

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Как сделать самарские школы инклюзивными? Как подготовить к этому педагогов и родителей школьников? 11 мая в 11-00 в Центре социализации молодежи состоится круглый стол, где представители школ-участниц госпрограммы «Доступная среда» ответят на эти вопросы и обсудят перспективы развития инклюзивного образования в Самарской области.Цель круглого стола – показать, что инклюзия – естественный процесс развития системы образования. Объединение усилий представителей государственной властии системы образования, бизнеса и некоммерческих организаций сделает переход к инклюзии более эффективным.С информацией о реализации инклюзивного проекта «На урок – вместе» выступит управляющий торговым центром МЕГА Самара Евгений Карлашов.Инициаторы проведения круглого стола - члены Совета по инклюзии, созданного в ходе реализации федерального социального проекта «На урок – вместе».Организаторы проекта - компания IKEA CentresRussia и Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива». Оператор проекта в Самарской области - СГООИК «Ассоциация Десница».Место проведения: Центр социализации молодежи: ул. Куйбышева, 131, каб. 7, 1-й этаж.