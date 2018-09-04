В Самаре пройдет «круглый стол» на тему «Бесплатное дополнительное образование – основа развития личности»
4 сентября 2018 14:29
149
Мероприятие проходит в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и областной организации Союза журналистов России.
Среди приглашенных участников – представители министерства образования и науки Самарской области, различных центров дополнительного образования, администраций школ.
В ходе «круглого стола» планируется обсудить вопросы взаимодействия различных структур дополнительного образования со школами, выявить перспективы муниципальных центров дополнительного образования, определить потенциальные источники финансирования и
возможности вовлечения в систему дополнительного образования социально неблагополучных детей, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 сентября 2018 18:41
Кроме того, организациями-перевозчиками, обслуживающими коммерческие маршруты, будет увеличено количество подвижного состава на маршрутах №№ 207, 213, 266 в период... Социум
9
4 сентября 2018 17:49
Черепанов сменил на этом посту Ивана Ефанова. Социум
92
4 сентября 2018 17:34
После доклада руководителя Самарской области, модераторы стратегических сессий и приглашенные эксперты рассказали о предложениях, которые были сформированы на... Социум
70
Здравоохранение
4 сентября 2018 14:41
Для жителей Сергиевска, Челно-Вершин, Шенталы, Суходола проведут консультации о порядках и условиях оказания медицинской помощи, акушерско-гинекологической... Здравоохранение
159
4 сентября 2018 13:28
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самарской области. Здравоохранение
122
4 сентября 2018 12:01
Она продлится до 1 ноября. Здравоохранение
142
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
130
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
848
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
1081
Туризм
4 сентября 2018 10:15
Решение было принято из-за того, что компания объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля. Туризм
136
30 августа 2018 09:39
На первом месте Рейтинга Суздаль. Туризм
241
22 августа 2018 10:15
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
400
Образование
4 сентября 2018 15:51
Алгоритм, предложенный учеными, позволит участвовать в экспериментах уровня адронного коллайдера. Образование
98
3 сентября 2018 22:59
И это не первый случай. К примеру, в прошлом году в учебное заведение не пустили девочку с розовыми волосами. Образование
259
Культура
4 сентября 2018 16:04
Культура
92
4 сентября 2018 12:48
В скульптурной композиции представлены семь абстрактных фигур, которые застыли в балетных па. Культура
111
3 сентября 2018 16:51
Участниками короткой фестивальной программы «Золотой репки» в этом году стали театры из Москвы и Толь Культура
223
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
196
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1179
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1390
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
377
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
889
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1538
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1054
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1931
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1699
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
389
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1312
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
915
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1005
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1000
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
740
Мероприятия