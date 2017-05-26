107

29 мая, в понедельник, в 12.00 в Самаре пройдет круглый стол, посвященный Всемирному дню без табака.В нём примут участие председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина, главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике Юрий Мальшин, а также представители ГУ МВД России по Самарской области.Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Он был утвержден в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью повышения осведомленности населения об опасности курения для здоровья. В России четыре года назад объявили борьбу табаку на официальном уровне.Как сегодня соблюдается антитабачный закон в регионе? Стали ли самарцы дымить меньше? Кто следит за исполнением федерального закона? Какие санкции применяются к нарушителям? Вред от электронных сигар – правда или миф? Эти и другие вопросы обсудят специалисты.Фото pixabay.com.