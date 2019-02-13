В Самаре пройдет концерт, посвященный 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана

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Концерт пройдет в рамках мероприятий, посвященных сохранению исторической памяти о событиях в Афганистане в 1979-1989 годах, направленных на привлечение внимания к войнам-интернационалистам с честью выполнившим свой долг.На памятное мероприятие приглашены члены Самарской общественной организации ветеранов «Союз десантников и подразделений специального назначения», Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Самарского регионального отделения общественной организации «Боевое братство», ветеранской организации АО РКЦ «Прогресс» и другие, передает пресс-служба администрации Самары.